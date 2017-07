Közös koncertet ad Szörényi Levente és a Vujicsics Együttes

Közös koncertet ad Szörényi Levente és a délszláv népzenét játszó Vujicsics Együttes augusztus 20-án Balatonfüreden.



A Balaton közelében első alkalommal láthatja majd egy színpadon a közönség a délszláv zenei hagyományokat ápoló zenekart és Szörényi Leventét a nemzeti ünnepen - emelte ki Fogarasi Lajos, a szervező Krokodil Rock munkatársa az MTI-nek.



Mint hozzátette, a 2014 óta játszott, Hej barátom. című produkciót először Budapesten mutatták be, azóta évente néhány alkalommal adják elő, legutóbb Egerben a Kaláka fesztiválon hallhatták az érdeklődők.



A Balaton-parti városban az ünnepi tűzijáték előtt először a Vujicsics Együttes lép színpadra, majd Szörényi Leventével közösen adnak elő Illés-számokat akusztikus kísérettel. Többek között olyan ismert dallamokat hallhat majd a közönség, mint A kugli, a Sárga rózsa, az Amikor én még kisrác voltam vagy a Hej, barátom.



Fogarasi Lajos felidézte, hogy Magyarországon az Illés volt az első rockzenét játszó együttes, amelynek dalaiban népzenei elemek jelentek meg, számos szerzeményükben hallhatók délszláv dallamok is. Így Szörényi Levente nagy örömmel fogadta a Vujicsics együttes ötletét, hogy közösen lépjenek színpadra - mondta a koncertszervező, hozzáfűzve, hogy a délszláv zenét játszó együttes 1974 tavaszán alakult Pomázon a helyi nemzetiségi táncegyüttes zenekaraként.



A balatonfüredi koncert helyszíne a Gyógy tér, rossz idő esetén a sportcsarnok lesz.



A produkciót október 23-án Budapesten is hallhatja a közönség a Kongresszusi Központban, ahol Tolcsvay László is színpadra lép majd.