Közösségi finanszírozásból készítettek filmet Voldemortról a Harry Potter rajongók - Nézze meg!

A Voldemort: Origins of the Heir (Voldemort: Az örökös eredete) filmre a Kickstarteren gyűjtötték össze a gyártási költségeket a rajongók - írja a The Independent alapján a mno.hu A film eredetileg olasz nyelven készült, amit aztán angolra szinkronizálták.Az ötvenperces film azt mutatja be, miként lett Tom Denemből a sötét Voldemort nagyúr - írja a lap.