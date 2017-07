Közösségi terek alakulnak a parkolóhelyeken Bécsben

Az idei, már megvalósult kezdeményezések között van mese- és játszósarok gyerekeknek, buborékfújó-állomás, közösségi kert, szabadtéri kenyérsütő kemence, golfklub, játszótér és szabadtéri étkezőasztal is. A kezdeményezést a város is támogatja, akár 4000 eurót is kaphatnak akik belevágnak egy apró köztér létrehozásába.

Bárki, akinek van egy jó ötlete, kis kertet, pihenőoázist vagy akár játszóteret csinálhat egy parkolóhelyből Bécsben. A bécsi kerületeket színesítő és élhetőbbé tevő apró közterek kialakítását és fenntartását a város is támogatja. Tavaly 15 helyszínen adtak át parkolókat autók helyett a közösségnek.



A belvárosban a zöld felületek és közösségi használatú terek aránya általában alacsony, civil kezdeményezések és kreatív közösségi megoldások azonban zöldebbé, élhetőbbé tehetik az ilyen sűrűn lakott városi környezetet is. És ki ne örülne egy saját kis parknak, kerti sütögetőhelynek vagy vidám közösségi térnek a háza előtt?



A 2012-es budapesti PARK(ing) Day keretében a budapestiek is kipróbálhatták, milyen az, ha pár órára parkolóhelynyi területeket vehetnek birtokba közösségi célokra. Bécsben azonban nem csak ideiglenesen, hanem hosszú távon is megtartják, sőt, támogatják ezeket az apró köztereket. Akár 4.000 eurós anyagi támogatást és szakmai segítséget is kaphatnak akik megálmodnak egy parkolónyi közösségi teret.

Fontos feltétel az apró közterek létesítésénél, hogy akadálymentesen kell kialakítani őket, kereskedelmi célra nem használhatóak, továbbá az üzemeltető civilek felelnek az ott kihelyezett utcabútorok és berendezések biztonságáért.

Ami mozdítható, azt érdemes az aszfalthoz rögzíteni vagy éjszakára zárt helyen tárolni.



Tavaly összesen 15 ilyen terecske üzemelt Bécsben, valamennyi civil közösségek ötlete nyomán. Az idei, már megvalósult kezdeményezések között van mese- és játszósarok gyerekeknek, buborékfújó-állomás, közösségi kert, szabadtéri kenyérsütő kemence, golfklub, játszótér és szabadtéri étkezőasztal is.



Az egyedi ötletek mellett több, multifunkciós találkozó- és pihenőhely is létesült sok zölddel, padokkal és függőágyakkal.



Eddig tartott? Nem működik egy parkolóautomata