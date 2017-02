Kristen Stewart élő adásban vallotta be, hogy meleg

Az Alkonyat-filmek sztárjának csajozási szokásaival már többször is foglalkoztunk mostanában, de most csak a legutóbbi két markáns szereplését emeljük ki - írja a Velvet A 2017-es Super Bowl előtt a színésznőnek jutott az a lehetőség, hogy levezesse az egész Saturday Night Live tévéműsort, és megmutatta, hogy egy ennyire híres ember akár ilyen nyíltan is beszélhet a szexuális identitásáról, és a sok káromkodás mellett (az amerikai tévében még mindig tabunak számít az "F" betűs szó, vagyis a fucking használata) azt is bebizonyította, hogy erről az egészről lehet lazán és őszintén is beszélni.Az pedig már csak hab volt a menőség tortáján, hogy nyíltan támadta az új amerikai elnököt, Donald Trumpot.Egy ponton azt is lazán bemondta az amerikai tévénézőknek, hogy:Totál meleg vagyok.