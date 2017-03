Kritizálóinak üzent a Maradj Talpon! Tarzanos megfejtésével elhíresült játékosa

A Maradj Talpon! február 20-i adásába került be a fiatal játékos, aki zavarában Tarzant látta bele a feladvány betűibe, amikor arra kellett volna választ adnia, hogy melyik uralkodónk született épp 300 éve.Az internetnek köszönhetően nagyon gyorsan elterjedt a fiú lebőgése, amit aztán nem tudott szó nélkül hagyni - írta meg az Origo "Nem érzem, hogy akkor hibát követtem volna el, hogy elmentem a Maradj talpon! című műsorba, és röpke 20 másodperc alatt nem jutott eszembe a válasz, és a lámpaláz, a leblokkolás egy hülye megoldást váltott ki belőlem. Tudom nagyon jól, hogy okosabb lettem volna, ha nem szólalok meg, hogy Mária Terézia az alapműveltség része. Tanultam én is róla általános és középiskolában is.""A magyar oktatási rendszert szerintem ne az alapján ítéljék meg, hogy egy tévés vetélkedőben, ahol x kamera figyel, ezt a választ adtam. Sajnálom, hogy ilyen negatív hullámot váltottam ki a kommentelők nagy részéből, nem ez lett volna a célom. Remélem, az utcán való köpködést azt mellőzni fogják, és ha lehet kérni, a családomat, a volt és jelenlegi iskolámat, valamint a tanáraimat ne kezdjék el szidni és minősíteni. Nem gondolom, hogy rászolgáltak erre" – írta.A végén bizonyítja, hogy humora is van - írja a lap, mert a „Habsburg Tarzan és Mária Terézia kísérje utatokat" – szöveggel búcsúzik.