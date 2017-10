Kulcsár Edinának édes teher példaképnek lenni

Kulcsár Edina és párja, Szabó András.

Nem könnyű a világ második legszebb nőjének lenni. Egy nőnek sem könnyű mindennap szépnek és csinosnak lenni, Kulcsár Edinának pedig ez napi "kötelessége". Mivel keresett modell és közszereplő, nem léphet ki csapzottan, kócosan és nyúzott arcbőrrel az utcára, hiszen neki példát kell mutatnia. Ez bizony stresszel jár, de szerencsére a szépségkirálynőt ez nem húzza vissza, hanem még jobb teljesítményre sarkallja.Kulcsár Edina fontosnak tartja, hogy azon fiatal lányoknak, akik példaképüknek tartják, sose okozzon csalódást. Ez a felelősség édes teher számára. A világ második legszebb nője szerencsére nincs magára hagyva szépség kérdésben, hiszen párja Szabó András (Csuti) mindenben támogatja. A szerelmespár teljes szimbiózisban él, hiszen mindketten hiúak, mindkettőjük számára fontos az igényes és ápolt megjelenés. Ezek mellett pedig kritikusak és rettentően őszinték egymással.

– Csuti talán még nálam is hiúbb. Fontos, hogy a legjobb készítményeket alkalmazzam, mert az öregedést könnyebb megelőzni, mint orvosolni. Bevallom, félek az öregedéstől, hiszen sok fiatal lány példaképe vagyok, és nem mutathatok rossz példát. Ugyan némi stresszel jár a megfelelési kényszer, de Csuti minden nap segít ennek a leküzdésében. Lelkileg is támogat, sőt vannak olyan készítmények, amelyeket ő kezdi el használni, tesztelni magán. Ő az én kísérleti alanyom – nevetett Edina, aki elárulta, hogy legújabb szépség koktélját először Csuti kezdte el használni.– Az igényes kinézet nála nagyon fontos, így végső soron neki köszönhetem, hogy találkoztam egy szuper koncetrátummal, ami kollagént, hialuronsavat, elasztintés számos vitamint tartalmaz, ő már egy hónapja fogyasztja. Csuti tapasztalatai alapján én is rávettem magamat, és nem bántam meg, így egy pillanat alatt tehetek a szépségemért.