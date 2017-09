Különdíjjal jutalmaza Kevin Spacey-t az Emmy

Kenneth Branagh színészi kategóriában kapott jelölést a nemzetközi Emmy-díjra, Kevin Spacey különdíjat kap - közölte a Nemzetközi Televízióművészeti és Tudományi Akadémia.



A televíziós akadémia szerdán New Yorkban jelentette be, hogy az Egyesült Államokon kívül készült és sugárzott televíziós műsorok és alkotóik közül melyeket jelölte a díjaira.



A testület 11 kategóriában 44 jelölést hozott nyilvánosságra.

A legjobb színész kategóriában Kenneth Branagh brit színész a Wallander című BBC krimisorozatban nyújtott játékáért kapott jelölést, Anna Friel pedig a Marcella című brit szériával került a legjobb színésznő-mezőnybe. A legjobb drámasorozatok között az ausztrál Wanted, a brazil Justica, a norvég Mammon és a japán Morbitio: Guardian of the Spirit című produkció verseng a díjért, amelyet New Yorkban adnak át november 20-án.



Kevin Spacey amerikai színész-producer és a mexikói Televisa vezérigazgatója, Emilio Azcarraga Jean különdíjat vehet át a nemzetközi Emmy-díjak gáláján.