Különleges dokumentumfilm-sorozatot indít az AMC

Szinte hihetetlen, de igaz, hogy a Pókember, a Hulk, az X-Men, a Vasember és a Fantasztikus Négyes karaktere is már közel 55 éve szórakoztatja a nézőket és olvasókat. De az is érdekes tény, hogy Robert Kirkman, a "Fear the Walking Dead" megálmodója is képregényíróként kezdte pályafutását, és az egyik legismertebb képregénye a "The Walking Dead".



A többi közt ezekről is szól az AMC Studios legújabb dokumentfilm-sorozata, amely olyan sokat látott művész gárdát mutat be, akik a popkultúra izgalmas világát és történeteit egy mindeddig ismeretlen szemszögből mutatja be a nézőknek.



Az "AMC Visionaries: Robert Kirkman’s Secret History of Comics" egy hatrészes, egyenként egyórás epizódokból álló széria, ami a képregényírás történetét mutatja be a legnagyobb ikonokkal. Így például megszólal az az idén 95 éves Stan Lee, aki a Marvel Comics, vagyis az egyik legnagyobb amerikai képregénykiadó meghatározó alakja, és a fent említett karakterek kitalálója, de feltűnik az Emmy-díjra jelölt Patty Jankins, a 2017-es Wonder Woman rendezője, aki először csinált a DC Comics hősnőjéről egész estés mozifilmet. A karakter 76 évvel ezelőtt született meg, ennyi idő alatt többen is megtestesítették a hősnőt egy-egy sorozatban, így például a legendás Lynda Carter is, aki szintén beszámol élményeiről Kirkman alkotásában. De feltűnik még Kevin Smith, Famke Janssen, J.K. Simmons, Michelle Rodriguez és Todd McFarlane is. A sorozat producere maga Robert Kirkman és David Alpert (The Walking Dead, Fear the Walking Dead), közreműködött az Oscar-díjas és Emmy-díjra jelölt rendező Daniel Junge (Saving Face, Being Evel), valamint Bryan és Sean Furst is (Daybreakers – A vámpírok kora, Dice). A sorozathoz előzetes képek innen tölthetők le.



Az AMC Visionaries második szériájában, az "AMC Visionaries: James Cameron’s Story of Science Fiction"-ben az elismert filmes szakember, a háromszoros Oscar-díjas James Cameron a science fiction világába kalauzolja el a nézőket. Cameron és kortársai, akik az elmúlt évtizedekben élen jártak abban, hogy a műfaj látványos fejlődésen menjen keresztül, azokat a filmeket és regényeket vitatják meg, amelyek a legnagyobb hatással voltak rájuk. Így a többi között megszólal a Mátrix hőse, Keanu Reeves, az Oscar és Emmy-díjra jelölt író, producer, rendező Jonathan Nolan, aki a Memento, és A Sötét Lovag című filmek írója, Paul W. Anderson, az Alien vs. Predator, a Kaptár, és a Halálfutam írója, és Roland Emmerich, a Godzilla, a Holnapután, és a Függetlenség napja producere is. A sorozat producere a háromszoros Oscar-díjas James Cameron (A bolygó neve:halál, Titanic, Avatar, Terminátor 2), valamint Maria Wilhelm, Ken Druckerman és Banks Tarver, gyártója a Left/Right. A sorozatban tanácsadói szerepet töltöttek be a Seattle-ben található Museum of Pop Culture (MoPOP) munkatársai. Ebben a múzeumban található a sci-fi világ nagyjait felvonultató Science Fiction and Fantasy Hall of Fame is.



Az AMC Visionaries összesen négy szériát ölel fel, így a későbbiek folyamán lesz látható a horror műfaj legnagyobb mestereit megszólaltató "AMC Visionaries: Eli Roth’s History of Horror" rész, és a rap kultúrát bemutató "AMC Visionaries: Rap Yearbook".