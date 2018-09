Különleges Erkel-kézirat került a gyulai múzeum tulajdonába - fotók

Fotók: MTI

Különleges Erkel-kézirat került a gyulai Erkel Ferenc Múzeum tulajdonába. A zeneszerző 1849-ben írt bejegyzést Marczibányi Mária emlékkönyvébe, kiegészítve azt egy kottával; a relikviát kedden sajtótájékoztatón mutatták be gyulai szakemberek az Erkel Ferenc Múzeumban.A sajtótájékoztatón Nátor Éva zongoraművész játszotta el a zeneszerző által lejegyzett kottát.Dombi Ildikó, a gyulai kiállítóhelyeket és az Erkel Ferenc Múzeumot is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy egy erdélyi család kereste meg az intézményt hat hónappal ezelőtt, hogy az Erkel-hagyaték legnagyobb magyarországi gyűjteményének szakembereit bízzák meg az addig általuk őrzött kézirat gondozásával.Liska András, a múzeum szakmai vezetője felidézte: már a múlt században megállapították, hogy a kézirat és a hozzá kapcsolódó partitúra eredeti, vagyis Erkel maga írta azt 1849-ben a fővárosi zenei életet jól ismerő Marczibányi Mária emlékkönyvébe.Mint Dombi Ildikó elmondta, hogy az Erkel-relikvia megvásárlását a Nemzeti Kulturális Alap 600 ezer forinttal támogatta.Az új kézirat szeptember 18-tól a felújított Almássy-kastélyban lesz látható, ahol mellette megtekinthető lesz az a babérkoszorú is, amelyet a műkedvelők adományoztak Erkel Ferencnek karmesterségének 50. évfordulója alkalmából.A babérkoszorú aranyból készült és évtizedek óta egy gyulai bank páncéltermében őrzik.