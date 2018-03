Különleges Shakespeare-sorozaton dolgozik Margot Robbie

Margot Robbie, az Én Tonya Oscar-jelölt színésznője tízrészes Shakespeare-filmsorozaton dolgozik. Az ausztrál produkció női filmes alkotókkal, női szempontból, kortárs környezetbe helyezve adaptálja Shakespeare ismert drámáit - ismertette a deadline.com hollywoodi filmportál.



Robbie saját, LuckyChap Entertainment produkciós cégével szállt be az ausztrál vállalkozásba, amelynek gyártói között az ABC műsorszolgáltató, az ABC Nemzetközi Stúdió és a Hoodlum ausztrál produkciós cég is szerepel.



A filmszéria forgatása még 2018-ban elkezdődik. Az egyelőre cím nélküli projektet női alkotócsapat készíti, a forgatókönyvírói és rendezői is nők lesznek. A tízrészes sorozat minden egyes önálló epizódja egy-egy jól ismert Shakespeare-művet adaptál női szemszögből, a modern, globális társadalom kontextusába helyezve.



David Anderson, az ausztrál ABC műsorszolgáltató illetékes igazgatója közleményében úgy fogalmazott: a társaság örül, hogy ez a női kreatív csapat modern és kulturálisan eltérő történetekké alakítva tárja a klasszikus Shakespeare-történeteket az ausztrál közönség elé.



Az ABC Nemzetközi Stúdió közleménye pedig kiemelte, hogy a produkcióval eredeti és modern alkotás születhet. "Shakespeare művei ikonikusak, a sorozat pedig oly módon mutatja be őket, ahogy korábban még soha nem láthattuk"- írták.



A deadline.com értesülése szerint a sorozatot Ausztrálián kívül a Disney Media Distribution fogja forgalmazni.