Lady Gagát kórházban ápolják, nem lép fel a brazíliai Rock in Rio fesztiválon

A 31 éves előadó csütörtökön a Twitteren tudatta rajongóival, hogy nem egyszerű csípőproblémáról, vagy a turné miatti kimerültségről van szó, hanem súlyos fájdalmaktól szenved, de a legjobb szakemberek kezében van.



"Brazília, borzasztóan sajnálom, hogy nem érzem magam elég jól ahhoz, hogy fellépjek a Rock in Rión. Bármit megtennék értettek, de most a szervezetemről kell gondoskodnom" - írta Gaga, aki a hét elején elárulta, hogy fibromialgiában szenved. Ez egy rendkívül összetett kór, amelynek diagnosztizálása sem egyszerű, depresszióval, ízületi és izomfájdalommal jár, és gyakran okoz emésztőszervi panaszokat is.



Az énekesnő nem tért ki rá, hogy mikor került kórházba és hol ápolják.



A Rio de Janeiró-i Olimpiai Parkba meghirdetett Rock in Rio fesztivál szervezői közleményben tudtatták, hogy a rendezvény pénteki nyitóprodukciójaként nem Gaga fog színpadra lépni. A Million Reasons és a Perfect Illusion című slágerek előadója a decemberben véget érő Joanne World Tour elnevezésű turnéja keretében adott volna koncertet Rióban.



Gaga már korábban bejelentette, hogy a betegsége okozta fájdalmak és kimerültség miatt, a turnét követően tart egy kis szünetet. A hónap elején már elhalasztotta egy montreali fellépését, gégegyulladásra és légúti fertőzésre hivatkozva.



A pénteken kezdődő Rock in Rio fesztivál fellépői között van a Maroon 5, Fergie, az Aerosmith, a Bon Jovi, a Red Hot Chili Peppers és a Guns N' Roses.