Lagzi Lajcsit Dél-Amerikában érte a vádemelés híre

A vádirat szerint összesen öt­ven­millió forint értékben lophattak Lajcsiék, amiért, ha bebizonyosodna a vád, halmazati büntetésként akár tizenkét év börtönt is kaphat. Sőt az ügyészség végrehajtandó börtönt is kér rá, s eltiltaná a közügyektől is - írja a BorOnline Lajcsi telefonja két napja ki van kapcsolva. A Bors most hozzá közeli forrásból azt is megtudta, lehet, hogy ez nem is véletlen. Informátorunk szerint a trombitás váratlanul külföldre utazott.– Dél-Amerikában van a zenész – közölte megbízható forrásunk. Kérdésünkre, hogy nyaral-e esetleg, inkább nem szeretett volna reagálni. Ügyvédjét telefonon értük el.– Ügyfelem továbbra is ártatlannak vallja magát, nem követett el bűncselekményt, bízik abban, hogy a független és pártatlan bíróság az ügyében tisztességesen fog eljárni. És a nyomozóhatóság által idáig bemutatott bizonyítékokat tételesen tudja cáfolni – mondta a Borsnak dr. Fröhlich Krisztián, Lajcsi ügyvédje.