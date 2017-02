Lajcsi új, jól jövedelmező üzleti lehetőségeket térképez fel

megbízható forrásból úgy értesült, hogy új, jól jövedelmező üzleti lehetőségeket térképez fel Galambos Lajos. A népszerű zenész a hét közepén repült az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városába, ahol helyi üzletemberekkel tárgyalt.Nem is akármiről, állítólag ingatlanbefektetésekről. Hogy konkrétan venni, vagy eladni akar, arról nem szól a fáma, de az egészen biztos, hogy nem kispályás beruházásról lehet szó.Lajcsi annak ellenére is igen nyugodtan üzletel, hogy egy sokéves börtönbüntetés és teljes vagyonelkobzás lebeg a feje felett. Hiszen jelenleg is folyamatban van a büntetőügye.- Ha külföldre utazok, mindig az a kérdés, hogy elmenekültem-e az országból? – mondja a telefonba anak Galambos Lajos. – Igen, Dubaiból is haza fogok jönni, nem vagyok bűnöző, nem kell menekülnöm senki és semmi elől. A lelkiismeretem tiszta. Valóban üzleti úton vagyok itt, ennek részleteiről azonban nem szeretnék beszélni.Galambos egyébként tisztelete jeléül, a tárgyalások alatt helyi viseletet öltött magára.