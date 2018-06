Lakóházakat építenek háromdimenziós nyomtatóval Eindhovenben

Az új technológia a kőműves munkát váltja fel - adta hírül a The Guardian brit napilap honlapja. Az ingatlanpiacon jövőre megjelenő öt ház közül a legkisebb - egy két hálószobás otthon - iránt már húsz család érdeklődött az után, hogy a lakóházak látványterveit bemutatták.



A Van Wijnen holland építőipari cég az Eindhoveni Műszaki Egyetemmel közös Mérföldkő programnak nevezett fejlesztése megoldást kínál a szakképzett kőművesek hiányára az országban, csökkenti az építési költségeket és a környezeti károkat is a kevesebb cement használata által - közölte Rudy van Gurp, a cég menedzsere.



Az építéshez használt 3D-s nyomtató lényegében egy hatalmas robotkar a végén fecskendővel, amely kilövelli a különleges, tejszínhabhoz hasonló állagú cementet. Ezt az anyagot az építész tervei szerint formázzák, egyik réteget a másikra húzzák, hogy falat emeljenek és növeljék szilárdságát.



"Nincs szükségünk zsaluzásra, és nem fogunk több cementet felhasználni a szükségesnél" - magyarázta Van Gurp. A lakóházaknak csak a külső és a belső falai készülnek a nyomtatóval. Mire az ötödik otthon elkészül, amely háromszintes és három hálószobás lesz, a szakemberek azt remélik, hogy a szennyvízcsatornát és más tartozékokat is képesek lesznek elkészíteni 3D-s nyomatóval.



Az új technológia lehetővé teszi azt is, hogy a falakba közvetlenül beépítsék a világítás, a fűtés és a biztonsági berendezés működtetéséhez szükséges vezeték nélküli érzékelőket, hogy okosházakat alkossanak.



Van Gurp szerint a 3D-s nyomtatás szépsége, hogy lehetővé teszi olyan lakóházak építését, amelyek teljesen megfelelnek az emberek ízlésének. Az Eindhoveni Műszaki Egyetem élen jár a 3D-s nyomtatás építőipari alkalmazásában. Tavaly a délkelet-hollandiai Gemertben az ő szakembereik építették fel a világ első 3D-s nyomtatással készült kerékpáros hídját.