Lang Lang újabb koncerteket mondott le

Lang Lang kínai sztárzongorista pénteken lemondta koncertjeit, köztük ázsiai turnéja fellépéseit a Berlini Filharmonikusokkal bal kezének íngyulladása miatt.



A zenekar közlése szerint a teljes gyógyuláshoz időre van szüksége a 35 éves zongoraművésznek.



A soron következő berlini, frankfurti, hongkongi és szöuli koncerteken Lang Lang helyére Szöng-Dzsin Cso fiatal kínai zongorista ugrik be.



Lang Lang korábban úgy nyilatkozott, hogy egy Maurice Ravel-concerto gyakorlása közben szerezte sérülését. A darabot a zeneszerző Paul Wittgenstein osztrák zongorista számára írta, aki a második világháborúban elveszítette a jobb karját.



A zongoraművész a The New York Times című lapnak nyilatkozva elmondta, lassan jobban lesz, de biztosra akar menni és csak a teljes gyógyulás után tér vissza.



Sérülése miatt múlt heti New York-i koncertjén segítő kezet kapott, a zeneművek bal kézre jutó hangjait egy fiatal pártfogoltja játszotta a Carnegie Hallban.