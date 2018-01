Lassult, lefagyott mostanában a számítógépe? - Ez lehet az oka

A különböző gyártmányú mikroprocesszorok múlt héten nyilvánosságra hozott biztonsági hibáinak a kijavítására kiadott operációs rendszer frissítések lelassíthatják mind a személyi számítógépek mind a hálózati szerverek működését - közölte a Microsoft Corp.



A Microsoft tájékoztatása szerint a korosabb Intel processzorok esetében észrevehető mértékű teljesítményromlás is bekövetkezhet, az AMD áramköreit használó számítógépek pedig akár le is fagyhatnak.



A cég ügyvezető alelnöke Terry Myerson blogján kedden megjelent tájékoztatás szerint a Microsoft titoktartási kötelezettség mellett már hónapokkal ezelőtt értesült az Intel, az AMD és az ARM Holding mikroprocesszorait különböző módon érintő biztonsági résekről és azonnal megkezdte azok elhárítását.



A Meltdown és Spectre nevet kapott memóriaáramkör-sérülékenységeket kiaknázva hackerek az operációs rendszerek és biztonsági szoftverek megkerülésével hozzá tudnak férni a számítógépben, okostelefonokban és felhőszolgáltatások szervereiben tárolt jelszavakhoz és titkosítási kódokhoz.



Az ARM Holdings közölte, hogy az általa 1991 óta leszállított 120 milliárd integrált áramkör 5 százalékát érinti a Spectre sérülékenység. Az Intel és az AMD nem közölt hasonló adatot. A Cisco Systems Inc. számítógép gyártó vállalat 18 termékénél, közöttük hálózati szervereknél azonosított be sérülékenységet. A Cisco február közepére ígérte a biztonsági rések elhárítását.



Az Intel szerint az átlagos számítógép-felhasználónak nem kell észrevehető lassulásra számítania a szoftverfrissítés után olyan alapvető műveletek, mint az internetes böngészés, levelek letöltése vagy képek nézegetése esetén.