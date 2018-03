Láthatóan jó hangulatban ebédelt együtt Hosszú Katinka és férje egy budai étteremben

Fotó: borsonline.hu

Hosszú idő után újra együtt mutatkozott nyilvános helyen Hosszú Katinka és Shane Tusup, egy budai étteremben ebédeltek együtt. A házasságát megmenteni igyekvő pár élvezte egymás társaságát - írja a Bors. Már nem kerüli a nyilvánosságot a háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, miközben gőzerővel azon dolgoznak, hogy helyrehozzák tavaly év végén megromlott házasságukat.Mint azt a Bors elsőként megírta, az egymás társaságát hónapokig, még Az Év Sportolója gálán is kerülő sportolónő és férje párterápiára jár, utóbbi pedig a munkáját is háttérbe szorítva próbálja visszahódítani felesége szívét.Ehhez minden követ megmozgat, pénteken ugyanis újabb lépést tett a békülés felé, és ebédelni vitte Katinkát a Déryné nevű budai étterembe. A pár tizenegy óra környékén lépett be – együtt, bár nem kéz a kézben – az elegáns vendéglátó egységbe, ahol éppen a lap munkatársa is ebédelt.Katinkáék egy kétszemélyes asztalnál, egymással szemben foglaltak helyet, s a pincérek azonnal körülöttük kezdtek sürgölődni. Shane az első pillanattól kezdve sokkal felszabadultabban viselkedett, de jó kedvét hamar sikerült ráragasztania Katinkára is. Az ebéd alatt folyamatosan, másfél órán át beszélgettek – látva az arcukat, olykor komoly dolgok is szóba kerültek.Shane azonban többször a tőle megszokott hatalmas mosollyal próbálta oldani a hangulatot, sikeresen. A jókedélyű ebéd végén kikérték a számlát, s a pincér Shane mellett állt meg a cechhel.Az amerikai edző előreengedve Katinkát lépett ki az étterem ajtaján, s azonnal eltakarta az arcát egy napszemüveggel, míg az úszó téli sapkáját a szeméig húzta.Ám így sem sikerült elkerülniük a feltűnést, egy-két szemfüles járókelő kiszúrta, hogy újra együtt mutatkozik a sikerpáros, és mosolyogva összesúgott a hátuk mögött.Ezt látva már kevésbé tűntek derűsnek Shane-ék, megszaporázták lépteiket és a Mészáros utcára érve, még mielőtt bárki is leszólíthatta volna őket, bepattantak egy szürke autóba. Katinka a volán mögé, Shane az anyósülésre, aztán gyorsan elhajtottak.A Bors egyébként úgy értesült, hogy Katinka nem fog indulni a jövő heti úszó ob-n, a verseny helyett úgy látszik fontosabb számukra, hogy rendezzék kapcsolatukat.