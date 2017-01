Lefutották a kettes metrót a fővárosban, nézze meg videón!

"Itt a vissza nem térő lehetőség, hogy gyorsabbak legyünk, mint a metró! Még mindig lassan jár az M2-es metró az Örs vezér tere és a Pillangó között, akár még futva is le lehet hagyni. Ha Dávidnak sikerült, akkor sikerülni fog neked is, ezért elindítottunk egy kihívást." - írta a youtube-on a videó feltöltője az új kihívásról. A videót olvasónk küldte be nekünk, a videómegosztón bukkant rá.Pontos adatokat is közölnek a videó alatt. "Az M2-es metró hivatalos menetideje 2 perc 10 másodperc. A két állomás közötti távolság 1280 méter. Normál esetben az átlagsebesség 35,4 km/óra, de a korlátozás alatt maximum 10 km/óra a megengedett sebesség ezen a szakaszon. Az utóbbi napokban 4 perc feletti menetidőket mértünk, ami annyit jelent, hogy 19 km/óra átlagsebességnél gyorsabb tempóval lehet lehagyni a metrót. Ez a futóknál 3,1 perc/km sebességet jelent. Dávid eredménye 4 perc 10 másodperc lett, vagyis 3,25 perc/km! Valójában a videón egy hosszabb táv volt és Dávid előbb is ért be (50 sec). Tehát nem kellett volna így sietnie, sokaknak van esélye, ezért elindítottunk egy kihívást! Táv: 1,1 km, idő: 5 perc, sebesség: 4,5 perc/km."