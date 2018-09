Legjobb dalaiból válogat pénteki koncertjén a Dinamit

A Dinamit együttes legjobb dalait hallhatja a közönség a Várkert Bazárban rendezett pénteki koncerten, a Volt egyszer egy Ifipark sorozat keretében.



Az 1979-ben supergroupként alakult Dinamit együttest tehetséges zenészek alkották ugyan, megítélésére rányomta a bélyeget, hogy sokan "állami rockzenekarként" tartották számon, ezért 1982-ben feloszlottak. Mintegy harminc év szünet után 2009-ben alakultak újra, jövőre pedig negyvenéves jubileumi koncertet is terveznek az eredeti felállással - mondta el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában Németh Gábor, a zenekar dobosa.



A zenész kiemelte, hogy a Várkert Bazár egykori színpada legendás helyszín volt, ahol a kor legismertebb bandái léphettek fel. "Mindenki ismert mindenkit, mindenki találkozott mindenkivel, aktív könnyűzenei élet volt akkoriban" - emlékezett vissza.



Németh Gábor elmondta, hogy az ismert együttesek tagjaiból álló Dinamit zenekar az első nagylemezéből 250 ezer példányt adott el, kirobbanó sikert arattak szinte azonnal. "Havi 40-45 bulit csináltunk (...) ez valóban egy supergroup volt, hiszen minden egyes tag a hangszerének a mestere volt" - emelte ki. Az eredeti együttesbe Vikidál Gyula a P. Mobilból, Németh Alajos a Miniből, Szűcs Antal Gábor, Papp Gyula és Németh Gábor pedig a Skorpióból érkezett.



A mostani felállásban Rudán Joe énekel, Szűcs Antal Gábor gitározik, Zselencz László basszusgitározik, Németh Gábor dobol, Hornok István a billentyűs. Ez a zenekar hat éve játszik együtt, ezt a felállást hallhatja a Várkert Bazár közönsége is. A pénteki, mintegy kétórás koncerten a legnagyobb slágerek mellett az új lemez néhány dala is megszólal majd.



A Várkert Bazárban 1961 és 1984 között működött a korszak egyik szimbólumává vált Budai Ifjúsági Park, az Ifipark. A nyári koncertsorozat ezeket az időket kívánja felidézni.