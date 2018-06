Legszebb gyermekkori emlékéről mesélt Szabó Ádám - videó

A Bors Nagy Duett Backstage vendégei hétről hétre húznak előre összeállított villámkérdéseinkből párat. Az, hogy épp milyen kérdést kapnak, csakis a szerencsén múlik. Stúdiónkban Szabó Ádám beszélt legszebb gyermekkori emlékéről, arról, milyen tulajdonságán változtatna, de azt is elárulta, melyik sztárba volt szerelmes fiatalon. Persze ő még most sem túl idős - és most is épp egy sztárba szerelmes... Ugye, Tóth Andi? :) - írja a BorsOnline Érdemes videónk végignézése után a www.borsonline.hu/backstage oldalra kattintani, ahol további érdekességeket és kulisszatitkokat gyűjtöttünk össze A Nagy Duettel kapcsolatban. Hétfőn 11-kor pedig irány a Bors Facebook-oldala , ahol élőben fogunk bejelentkezni az énekes verseny finalistáival - és persze a győztes párral!