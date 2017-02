Légy otthon abban, amit viselsz!

Tetoválás? Testékszerek? Rikító hajszínek? Könnyedén szert tehetünk bármelyikre. De talán mégsem kell ilyen extrém lépéseket tenni az önkifejezéshez és az önmegvalósításhoz. A XXI. század trendje arról szól, hogy nincsenek korlátok, a határ mi magunk lehetünk. Ezt a határt, valódi énünket érdemes megfigyelni, megismerni, hogy ténylegesen magunkat adhassuk. Segítségünkre vannak ebben hazánk divattervezői, akik a GLAMOUR Women of the Year 2017 Az év divattervezője és Az év kiegészítőtervezője kategória jelöltjeiként mesélnek arról, hogyan lehet kiaknázni az öltözködésben, mint önkifejezési csatornában rejlő lehetőségeket.László Bea, a Beango dizájnere kollekcióiban különféle stílusokat hoz közelebb egymáshoz úgy, hogy azok valóban a viselője kényelmét és személyiségét szolgálják.- Attól leszünk felejthetetlenek, ha egyediek vagyunk. Még ha nem is szeretünk nagyon kiemelkedni a tömegből, mindenképpen érdemes az öltözékünkbe egy kis rafinériát, szép részletet vinni, vagy legyen maga a sziluett különleges. Én is estem már abba a hibába, hogy mikor ruhát válogattam egy eseményre, azon kezdtem gondolkodni, hogy bizonyos ismerősöm, akire felnézek, vajon mit gondol majd rólam, ha ebben meglát... A saját hibáimból tanultam meg, hogy ne másnak akarjak megfelelni. Fontos, hogy olyan ruhát vegyek fel, amiben azt érzem: ez igazán én vagyok, ebben kényelmesen önmagam tudom adni, bármilyen helyzetben vagy társaságban - mondta Bea, akire Az év divattervezője kategóriában szavazhattok.Szilágyi Andrea, a NES Shoes tervezője kezei közül rengeteg stílusos és egyedi cipő került már ki. Csupa olyan darab, amely az önkifejezésben hű és különleges társa lesz minden viselőjének.- Alapjaiban nehéz helyzet, ha mások elvárásainak próbálunk megfelelni. Ehelyett inkább belső igényeinkre, késztetéseinkre lenne érdemes hallgatnunk, és olyan darabokat viselnünk, amelyekben igazán otthon érezhetjük magunkat, vagy tényleg önmagunk lehetünk. Figyelhetjük testünk reakcióit is az egyes darabokra, szerintem ennél jobb támpont nincs. Olyan dolgot kellene viselnünk, amelyben a nap minden szakaszában kényelmesen, extra erőfeszítés nélkül létezhetünk. Persze vannak speciális helyzetek, amikor másképp alakulnak a prioritások, de szerintem sosem érdemes feláldozni azt, hogy valódi személyiségünk megmaradjon, a lehető legegyszerűbb módon - osztotta meg velünk véleményét Szilágyi Andrea, aki Az év kiegészítőtervezője kategóriában várja a voksokat.Az egyszerű, letisztult, de markáns ékszereket készítő Nagy Sarolta, a NASHA tervezője a szabadságban és önmagunk őszinte képviseletében hisz.- Sokan megijednek a különleges dolgoktól, mert tartanak más emberek véleményétől. Félnek, mert nem biztosak benne, hogy pozitív vagy negatív visszhanggal találkoznak. Én kedvelem az extrémebb darabokat és szívesen mutatom meg önmagam ezeken keresztül. Tőlünk, nőktől jobban elvárják, hogy mindig tökéletesek legyünk, de én hiszek abban, hogy napjainkban az öltözködési lehetőségek már nyitottak, és ez teret ad arra, hogy mindenki azt viselhesse, amiben jól érzi magát - mondta Nagy Sarolta, Az év kiegészítőtervezője kategória jelöltje.