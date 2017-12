A Star Wars: Az utolsó Jedik című sci-fi sorozat legújabb epizódja vezeti továbbra is a bevételi listát az amerikai mozikban ezen a hétvégén is és csaknem 69 millió dollárt (mintegy 18,4 milliárd forintot) hozott a konyhára a filmgyártók becslése szerint.



A második helyre a Sony által készített Jumanji - Vár a dzsungel című produkció jutott fel 34 milliós bevétellel, a harmadik a Universal filmje, a Tökéletes hang harmadik része 20,4 millióval, a negyedik a Fox stúdió Legnagyobb showmanje lett 8,6 millióval. Utóbbi három most pénteken mutatkozott be, de együtt sem értek el annyi bevételt, mint Az utolsó jedik.



Az utolsó Jedik minden idők második legnagyobb, 220 millió dolláros (58,8 milliárd forintos) bevételét érte el a múlt hétvégi észak-amerikai premierhétvégéjén. A rekordot 248 millió dolláros (66 milliárd forintos) nyitó hétvégével továbbra is a 2015-ben debütált Star Wars: Az ébredő Erő tartja.