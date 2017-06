Lehet, hogy Bob Dylan plagizálta a Nobel-beszédét

A Slate internetes magazin elemzése szerint Bob Dylan plagizálhatta a Nobel-díj átvételéhez írt beszédét, amelyhez felhasználhatta a SparkNotes online platform szövegeit. A Slate feltárta a hasonlóságokat az internetes oldalon szereplő Moby Dickkel kapcsolatos szöveg és Dylan beszéde között, amelyben a költő és dalszerző három könyvről szól, amik a legnagyobb hatással voltak a pályafutására.



A vizsgálódás azt követően kezdődött el, hogy a zenész egy olyan idézetet vett bele a beszédbe, amely nem szerepelt Herman Melville regényében. Dylan egy kvéker papot idézett, a tengeren tomboló vihar után, aki így szól egy másik szereplőhöz: "Néhányan, akik sérüléseket kapnak, megtérnek istenhez, mások megkeserednek". Az író Ben Greenman viszont rámutatott, hogy ez a sor nem található meg Melville könyvében, tehát Dylan valószínűleg rosszul idézte.



A Slate viszont felfedezte, hogy a SparkNotes ugyanezt az idézetet használta, amikor a pappal kapcsolatban így írt: "valaki, akit próbálkozásai az istenhez vezettek a megkeseredés helyett".



A Slate további 19 hasonlóságot mutatott ki Dylan Moby Dickről szóló gondolatai és a SparkNotes regényt ismertető összefoglalója között.



Dylan például azt írja: "Az egyik hajón ott van az őrült próféta, Gabriel, aki megjósolja Ahab végzetét". A SparkNotes pedig így fogalmaz: "Az egyik hajó viszi Gabrielt, az őrült prófétát, aki megjósolja a végzetet". Egy másik helyen Dylan azt írja: "Boomer kapitány - egyik karját Mobynál hagyta. De boldog, hogy túlélte. Nem tudja elfogadni Ahab bosszúvágyát". A SparkNoteson: "Boomer kapitány a Moby Dickkel való találkozásban vesztette el egy karját. Boomert boldoggá teszi, hogy túlélte ezt a találkozást, nem tudja megérteni Ahab bosszúvágyát". Dylan megfogalmazásában: "Mobyt uralkodónak hívja, az ördög megtestesülésének látja". A SparkNotes szerint: "Úgy látja ezt a bálnát, mint az ördög megtestesülését". Az idézett mondatok fontos kifejezései - "megjósolja a végzetét", "bosszúvágy", "az ördög megtestesülése" - nem szerepelnek Melville eredeti regényében.



Dylan és a Nobel-bizottság képviselői egyelőre nem fűztek kommentárt a felmerült plágiumgyanúhoz.



A zenész, költő és dalszerző októberben nyerte el az irodalmi Nobel-díjat, és június 10-ig kellett megtartania ezzel kapcsolatos előadását, különben nem kaphatta volna meg a díjjal járó 8 millió svéd koronát. Dylan június 4-én, egy beatköltemény formájában adta elő a beszédét.



A BBC News felidézte, hogy a költő-zenészt nem először gyanúsítják meg plágiummal. Korábban Henry Timrodtól, egy 19. századi költőtől kölcsönzött néhány strófát a Modern Timeshoz. Továbbá 2001-es Love and Theft című albumának néhány szövegét állítólag Saga Dzsunicsi Confessions of a Yakuza (Egy jakuza vallomása) című könyvéből vette át.



2012-ben a Rolling Stone magazinnak nyilatkozva tagadta a Love and Theft című albummal kapcsolatos plágiumvádat. "A saját művészi formám szerint dolgozom. Ez ilyen egyszerű. Annak a szabályai és korlátai között. Egyes tekintélyes figurák ezt a művészeti formát jobban meg tudják magyarázni, mint én magam. Úgy hívják hogy dalszerzés. A dallammal és a ritmussal van összefüggésben, és azon felül bármi. Az ember mindent a magáévá tesz. Mindannyian így csináljuk" - mondta.