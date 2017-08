Lehet, hogy ismét gyermeket vár Katalin

Pletyka kapott szárnyra Kate Middletonról. A cambridge-i hercegné néhány héttel ezelőtt egy napra kórházba került egyelőre ismeretlen okból – kotyogta ki egy bennfentes a Closer Weeklynek – írja a Bors.Rögtön megindult a spekulálás, és sokan úgy vélik, a hercegné a harmadik gyerekét várja, és a hyperemesis gravidarum nevű betegséggel, azaz „vészes terhességi hányással" kezelték. Kate ebben szenvedett el­ső várandóssága alatt is, akkor is kapott orvosi ellátást a kiszáradás veszélye miatt.Egyébként racionálisan nézve nem valószínű, hogy újra gyermeket hord a szíve alatt, mivel a protokoll szerint ezt már be kellett volna jelentenie.