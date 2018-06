Lelépett Harsányi Gábor partnere

– Az egész történet olyan mint egy álom, a vége azonban rém­álom lett. Egy lelkes amerikai magyar ismerősöm keresett meg azzal, hogy segít benevezni minket egy off Broadway fesztiválra New Yorkban, így kerültünk ki a Midtown Nemzetközi Színházi Fesztiválra – mesélte aa színész, egyben a darab írója.– Ott kaptam meg a legjobb férfialakítás díját sok tucat színész közül. Ez máig hihetetlen számomra, annál is inkább, mert rengeteget kínlódtam az angol kiejtéssel. Nem úgy a magyar partnerem, aki perfekt angol volt. Már tudom, hogy ez lett a „vesztem", mert ő már rég eltervezhette, hogy kinn marad. De erről én persze nem tudtam. A hazafelé vezető út előtt derült ki, hogy ő kinn marad, jöhettem haza egyedül.– Nagyon mérges voltam, azóta viszont nem találok magam mellé partnert, aki úgy tudna angolul, mint ő. Pedig több meghívást is kaptunk Amerikába, de azóta csak magyarul tudjuk játszani. Az én szerepem megengedi az akcentust, de a fiatalabb színészé nem – szögezte le a színművész, aki több nagy dobásra is készül a közeljövőben. Július 5-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon kerül színre a Bazi nagy magyar lagzi című darabja, de elkészítette a Jó estét nyár, jó estét szerelem folytatását is.