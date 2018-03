Lemezbemutató koncertre készül a HolddalaNap zenekar

A HolddalaNap együttes szépen kidolgozott dalokat ad elő a magyar népzene és a flamenco közötti kacskaringós, nagy kitérős utakon. Koncertjeiken csodálatos arányban keveredik a játék és a rítus: nem csak a tradicionális muzsika formavilágát, hanem rituális szerepének lehetőségeit is kutatják modern világunkban. E lemezbemutató koncert dalai a közép felé vágyakozás lüktető feszültségét, a spirituális útkeresés tüzének izzását hordozzák, mint a régi-régi ünnepeken: táncos imádságok...A zenekar tagjai a magyar népzene jeles szakértői: Draskóczy Lídia táncház-díjas hegedűművész, Szlama László, a Zeneakadémia Junior Prima díjas ifjú kobzos tanára, Balogh Guszti, a roma muzsika prominens képviselője. Az ő hagyomány-ismeretük fonódik össze Gulyás Anna énekes-néprajzkutató mesemondó rítusokból merített költői világával, és egészül ki a zenekar többi tagjának sokágú szakmai és kulturális tudásával. Ölvedi Gábor több, mint 20 éve kutatja a világkülönböző népeinek ritmusait, és építi be őket egyedülálló módon a muzsikába. Vajdovich Árpád a maga által készített csoda-hangszerek pergetésével, Alex Torres perui gitáros pedig brilliáns latin ritmusok zengetésével fűszerezi meg dalaikat. A HolddalaNap dalokban így mindnyájuk tudása alapoz világzenét, hiszen ma a világ zenéi is álmainkba szövődnek, a hangok ezer íze mögött ott lüktet a sokféle világ…A lemezbemutatón fesztiválba illő hangulattal találkozhatunk: a kiváló Gaudete gyermekkar és jeles muzsikus-vendégek részvételével teljes muzsika mellé ősi-modern tánc-koreográfia, míves fény-és képvarázs, óriásbábos jelenés is várható! Az estet egy egészenkülönleges program: népek táncai táncház koronázza.Fonó Budai Zeneház, 2018. április 27. 19:00-23:00Program:19: 00 – 20:30 – HolddalaNap lemezbemutató koncert20:45 – 23:00 Népek táncai táncházwww.holddalanap.com