Lemondott Harvey Weinstein és az Amazon Stúdió szexuális zaklatással vádolt főnöke

A Weinstein Co. kedden jelentette be, hogy Harvey Weinstein, a cég szexuális zaklatással és erőszakkal megvádolt társalapítója egy héttel a vállalattól való elbocsátása után lemondott a filmvállalat vezető testületében betöltött posztjáról.Harvey Weinsteinnek, akit a napokban az Oscar-díjakat odaítélő amerikai filmakadémia és a brit filmakadémia is kizárt tagjai közül, mintegy 20 százalékos részesedése van a cégben.The Hollywood Reporter felidézte, hogy az Amazon stúdió vezetősége múlt csütörtökön függesztette fel azonnali hatállyal Price-t, miután Isa Hacket, Philip K. Dick író lánya, a stúdióban készülő The Man in the High Castle című sorozat producere azzal vádolta meg, hogy két évvel ezelőtt egy taxiban, majd az Amazon partiján szexuálisan zaklatta őt.Hacket Price távozásával kapcsolatban azt mondta: örül, hogy az Amazon megtette a szükséges lépéseket a helyzet megoldására és annak is, hogy elkezdődhet a párbeszéd a filmipari változásokról, amelyek valódi értékeken és tiszteleten nyugvó kultúrát teremthetnek az ágazatban, kiküszöbölve a visszaélést a hatalommal és az elfogadhatatlan viselkedést.

Valódi lehetőség nyílt meg egy jobb út felé, amelynek végén a nők és kisebbségek képviselete a vezetői pozíciókban kiegyensúlyozott lehet

- fogalmazott Hacket.Az Amazon elnöke, Jeff Blackburn a vállalat alkalmazottaihoz szóló pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy a cég nem tűri alkalmazottai és üzleti partnerei szexuális zaklatását és a befolyással való visszaélést és minden ilyen ügyet nyomban, teljes körűen kivizsgál.Az Amazon még pénteken minden üzleti kapcsolatát megszakította a The Weinstein Co. produkciós céggel. A döntés a Weinstein-produkcióban készülő, David O. Russell rendezte drámát is érinti, amelynek Robert De Niro és Julianne Moore a főszereplője és amelyre az Amazon már 40 millió dollárt (10,5 milliárd forintot) költött.Az Amazon lépésének hátterében Harvey Weinstein botránya áll: az Oscar-díjas producer több tucatnyi nyilvánosságra került tanúvallomás szerint hatalmával visszaélve évtizedeken át zaklatott nőket és szexuális erőszakot is elkövetett.