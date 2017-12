Lesz karácsony Kevin nélkül? Szavazzon!

Ha valami szinte természetszerűen hozzá tartozott a karácsonyhoz, akkor az a Reszkessetek, betörők! film. A halászlé-töltött káposzta-hókifli hármas után nem is következhetett más, mint ahogy Kevint otthon felejtik a Párizsba készülődő szülők, akik ezt csak Franciaországban veszik már észre, azonban a nyolcéves kissrác hatékonyan leszereli a két betörőt.Most azonban úgy tűnik, valami mást kapunk majd a tévében, miután jóllakottan leülünk a fotelekbe a családdal: a SorozatWiki számolt be róla, hogy idén sem az RTL Klub, sem a TV2 nem tűzi műsorára a már-már kötelező karácsonyi kelléket.A Reszkessetek,betörők! egyébként tavaly is robbantott a nézettséget tekintve: a szenteste sugárzott első rész több mint 1,2 millió nézőt hozott, de a másnapi második rész is egy millió fölött zárt - a harmadik pedig mintegy hétszázezer nézőtt szegezett a képernyők elé december 26-án. Négy éve a facebookon petíciót is indítottak azért, hogy a filmet műsorra tűzzék, az óta ez mindig meg is valósult.

