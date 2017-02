Leszbikus viszonyba bonyolódott 15 éves tanítványával

Noha a 22 éves röplabda-edző szerint inkább olyan volt neki a lány, mintha a húga lett volna, a hatóságok biztosak benne: szex is volt köztük. Ennek fényében már a vádemelés is megtörtént - írja a Sun alapján a Bors Willyncia Joy Harper 2016. októbere és decembere közt folytatott viszonyt az alabamai Clay-Chalkville Középiskola 15 éves tanulójával. Afférjukra végül a tini édesanyja jött rá, miután együtt találta lányát és az edzőnőt a diák apjának lakásán. A lány eleinte mindent tagadott, később azonban beismerte: szexuális viszonyt folytattak. Harper azonban még múlt pénteki letartóztatásakor is tagadta, hogy bármi hasonló lett volna köztük. Mint mondta: olyanok voltak inkább, mint a testvérek.Az asszony 18 000 dolláros óvadék fejében szabadlábon várhatja ki a tárgyalást, azonban állását elveszítette. Sőt: az iskola egész konkrétan kitiltotta az intézmény területéről.