Leszerelnek a drónfogó rendőrsasok Hollandiában

Tavaly a holland rendőrség egy csapat sast vett állományba, hogy segítsék leszedni az illegális drónokat. Most a rendőrség úgy nyilatkozott, felhagynak a madarak bevetésével, ugyanis a sasok kiképzése sokkal drágább és bonyolultabb, mint ahogyan várták, ráadásul a sasok nem mindig azt csinálják, amire kiképezték őket.Amikor először tett közzé videót a holland rendőrség égi kollégáik bevetéséről, az állatjóléti aktivisták felemelték a szavukat, de a projekt ennek ellenére futott tovább. Érdekesség, hogy akár emberre is támadhat egy sas, ha nem képes elfogni a kiszemelt zsákmányt. "Ha egy sas nem képes elkapni a zsákmányt, akkor annyira csalódott lesz, hogy valami másra megy rá. A sas karmai annyira erősek, hogy képesek beszakítani egy kisgyerek koponyáját," ezt még tavaly Robert Times, solymász nyilatkozta az NL Times-nak.Hollandia volt az első olyan ország, amely sasokat vetett be a rosszfiúk megállítására, de a felmerülő problémák miatt felfüggesztik a projektet és új lehetőségek után néznek, így a sasok menhelyre kerülnek.