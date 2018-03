Lezárult az AranyCORE zenebajnokság, megvannak a győztesek

A Foreland lett a zenebajnokság legnépszerűbb zenekara. A zsűri első helyezettje a Fák Alatt Zenekar, a különdíjat pedig az Evilági Zenekar veheti majd át. A zsűri és a közönség összesen 65 dal közül választhatott.



Az AranyCORE zenebajnokság legnépszerűbb, mondhatni LIKE vadász zenekara a Foreland lett. A második Papp Tilu Libavonat, a harmadik helyezett pedig a ZTM Projekt csapata lett. Az Ákos, a Margaret Island és Wolfie (Punnany Massif) által alkotott zsűri első helyezettje a Fák Alatt Zenekar, a különdíjat pedig az Evilági Zenekar veheti majd át.



A legtöbb LIKE-ot begyűjtő három versenyző elutazhat Nagyszalontára, Arany János szülővárosába. Ezen kívül a zsűri első helyezettje szintén csatlakozik a nagyszalontai utazókhoz. A különdíjat Lobenwein Norbert fesztiváligazgató adja át. A VOLT-on való örömzenélést a Fák Alatt Zenekar, míg a STRAND Fesztiválon való fellépés lehetőségét a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ csapata, a ZTM Projekt, valamint a Foreland nyerte.



Az AranyCORE zenebajnokság hivatalos dalát Lotfi Begi és Horváth Boldi (Kelemen Kabátban) készítették el Arany János Híd-avatás című verséből, amit a Petőfi Rádióban Boros Csaba Minek nevezzelek c. műsorában mutatnak majd be.



A közmédia szervezésében az Arany-emlékév kapcsán még tavaly novemberben indult el az AranyCORE zenebajnokság. A megzenésített Arany János verseket idén március 2-ig lehetett beküldeni. Az elektronikus zenétől a zajzenén át, az egy szál akusztikus gitárig minden fajta zenés feldolgozást vártak a szervezők.



– Az elmúlt hónapokban kimondottan izgalmas volt elmerülni a különböző Arany értelmezésekben, az pedig, hogy egyik kedvenc Arany versemet meghallgathattam kőkeményen rockosítva, külön élmény volt. Örülünk a jobbnál-jobb daloknak és nagyon köszönjük minden pályázónknak a dalszerzésre szánt időt és természetesen a nevezést. Reméljük, hogy Arany János alakját sikerült közelebb hoznunk a fiatalokhoz azzal, hogy líráját egy picit »áthangszereltük«. Ez persze nem a mi érdemünk, hanem az Arany szövegeké és persze a zenészeké, akik igen kreatívan nyúltak a nagyszalontai költő verseihez – mondta Merkl László kiemelt szerkesztő.