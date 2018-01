Liam Neeson újra Jedi lehet

Liam Neeson még a Baljós árnyakban alakította a hősi halált halt Qui-Gon Jinn karakterét, aki Obi van Kenobinak (Ewan McGregor) volt a mestere. A filmstúdió most azt tervezi, hogy Obi van Kenobinak egy saját előzményfilmet készít, ahol elengedhetetlen, hogy a mester is feltűnjön. Erről kérdezték a színészt, aki nem zárkózott el annak a lehetőségétől, hogy újra feltűnjön egy Star Wars-filmben - írja a borsonline.hu – Most hallok erről először. Egyelőre senki nem keresett meg, de tudom, hogy a Star Wars világában bármi elképzelhető. Az első epizódban, a Baljós árnyakban meghalt a karakterem, de mint tudjuk, a Jedik képesek rá, hogy visszatérjenek. Meglátjuk – mondta Liam Neeson.