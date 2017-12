Lilu remek formában van és ezt bátran meg is mutatja

A Keresem a családom című műsort forgatjuk belföldön és külföldön is. Meg tudom erősíteni, hogy életem egyik legszebb, legtartalmasabb időszakát élem. Ez nem csoda, hiszen azt csinálom, amit szeretek, a műsor forgatásai során ismét rengeteg megható történettel találkoztam, boldog vagyok, hogy részt vehetek benne. Az utóbbi hónapokban rengeteget utaztam, amelyeknek csak most lesz vége, de csak egy rövidebb időre

A műsorvezetőnő majdnem mindennap tesz fel Instagram-oldalára egy fotót magáról, melyek szinte mindegyikén mosolyog, és remekül néz ki - írja a Bors.Maga is megerősíti, hogy élete egyik legjobb időszakát éli. A fotói mellé rengeteg bókot kap nőktől és fér­fiaktól egyaránt. A legtöbben szépségét, tökéletes idomait dicsérik, de vannak olyanok is, akik kritikával illetik. Egyik női rajongója példádul azt kommentelte a fotója mellett, hogy smink nélkül fiatalabbnak néz ki. Ez a témakör azért is fontos most a műsorvezető számára, mert nemrég indította Lilu szépségnaplója címmel videóblogját, melyben életmód és szépségápolási tippeket ad. Erre valószínűleg csak a forgatási szünetekben van ideje, ideje nagy részét mostanában utazásokkal tölti.– mondta a Borsnak Lilu, aki egyik leg­utolsó képén egy budapesti fürdőben látható, és bikiniben is látszik, hogy remek formában van.