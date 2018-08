Liptai: Ádám az életem végéig a társam lesz

Alig egy hónappal az esküvőjük után indult Liptai Claudia és Pataki Ádám egy felejthetetlen álomutazásra Amerikába, amiről úgy beszélnek – bár hivatalosan nem volt az –, hogy a nászútjuk volt. Megjárták Los Angelest, voltak San Franciscóban és San Diegó-ban is, ahol egy pár lopott másodperc hozta el Claudia számára a földöntúli bol­dogságot - írja a BorsOnline – Egy normális nászútra csak az tud menni, akinek nincs gyereke vagy ha van is, akkor már nagyobb. De szerintem a mézesheteknek nem az a lényege, hogy csak kettesben töltsük őket. Természetesen próbáltunk időt szakítani egymásra is, akadtak lopott pillanatok, amelyek csak a miénk voltak – mondja a Story magazinnak Liptai Clau­dia. – A San Diegó-i öbölnél például kettesben néztük a naplementét. Kívülről talán giccsesnek tűnhet az a kép, de számomra gyönyörű volt. Ott volt mellettem a férfi, akire mindig is vágytam, és aki az életem végéig a társam lesz – áradozott a hetilapnak a TV2 sztárja, majd így folytatja: – Elmondhatom, hogy másfél hónappal az esküvőnk után ugyanolyan boldog vagyok, mint amikor kimondhattam neki az igent. Ez a nászút így volt tökéletes!A tíznapos amerikai kikapcsolódást a család fiatal tagjai is jól viselték, bár adódtak kisebb gondok. Panka kórházba került: – Sajnos rögtön az elején, Los Angelesben Panka elrontotta a gyomrát. Vagy elkapott valamilyen vírust vagy romlott ételt ehetett, mindenesetre nagyon rosszul volt. A gyomorpana­szaival még a kórházat is megjárta, ahová Ádám kísérte be, amíg én Marcira vigyáztam. Szerencsére nem volt komoly probléma.A páros közös kisfia, Marci igazi vasgyúró, komolyabb probléma nélkül végigcsinálta az utat, és a szülők elmondása szerint nagyon élvezte minden pillanatát.Claudia és Ádám június 9-én mondta ki a boldogító igent. A színésznő az esküvő után arról beszélt, hogy olyan volt számára, mint egy tündérmese, és úgy fest, most a nászútjuk is olyanra sikerült, mint amilyennek megálmodta: – Gyönyörű volt a nászutunk, méltó lezárása a csodaszép esküvőnek – mondta elérzékenyülve a Story magazin hasábjain.