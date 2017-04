Liptai Claudia igent mondott és nem is akármilyen gyűrűvel kérték meg

Se nem túl nagy, se nem túl kicsi, pont tökéletes. Első ránézésre nekünk legalábbis ez jutott eszünkbe Liptai Claudia gyűrűjéről, amit szerelmétől Pataki Ádámtól kapott, amikor eljegyezte. A pár két éve van együtt, kisfiuk is megszületett már, de a lánykérés eddig váratott magára. Ádám ugyanis házas volt a megismerkedésükkor, s úgy néz ki, csak most zárult le a válási procedúra - írja a BorsOnline Ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy most nagyon boldogok legyenek.