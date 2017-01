Liptai Claudia így reagált a szörnyű balesetre

“Felfoghatatlan. Szülőként döbbenten, összetört szívvel állok. Mosolygós fiatal lelkek akik előtt ott volt az élet. Hányszor sírt anyukám és kiabált velem amikor később értem haza mint ígértem. Mennyire nem értettem a félelmét. Aztán felnőtt fejjel és később anyaként már tudtam mit érezhetett minden ilyen alkalommal. Ami tegnap éjszaka történt olyan tragédia ami a legszörnyűbb. Szülőnek eltemetni gyermekét. Sajnos láttam közelről ilyet a családban is. Nincs rá enyhítő gyógyír. Nem segít a simogatás sem az idő. Nem segít az sem, hogy most írok róla. Remélem nem bántok senkit vele de az együttérzés is az ember sajátja. Rövid időt kaptak ők, nyugodjanak békében."

A tragédia több hírességet is megérintett: elsőként Tóth Vera posztolt a gyászáról, s most Liptai Claudia is reagált a történtekre a Facebookon: