Liptai Claudia már a karácsonyra hangolódik

A karácsonyi készülődés szinte mindenki számára tervezést igényel, és sokan már jóval december közepe előtt belevetik magukat a szervezkedésbe. Ilyenkor van lehetőség kibontakoztatni a kreativitást ajándékozásban, dekorálásban és persze a konyhában is. Liptai Claudiáéknál már december elején elindul az ünnepre hangolódás, a Somat Gold eseményén pedig párjával, Pataki Ádám cukrászmesterrel karöltve a közös süteménykészítésbe is bepillantást engedtek.



– Nálam már december 1-jén elkezdődik a karácsonyi készülődés! – vallja Liptai Claudia, aki számára, most, hogy újra kisgyerek van a családban, még fontosabbá vált ez az ünnep. – Nálunk mindig a Jézuska csenget! Most pedig, hogy újra van kisgyermek, akinek fontos a hite a Jézuskában, az ünnepek során még inkább figyelünk ezekre a hagyományokra. A közös sütés-főzés például elmaradhatatlan eleme a készülődésnek, és bármi legyen is az aktuálisan kedvenc sütemény, a lényeg, hogy itthon készítsük el közösen. Természetesen ilyenkor nálunk is óriási kupi marad a konyhában, és bár nincs különösebb bajom a mosogatással, ez nálunk is mumus. Azt hiszem a mosogatógép az a konyhai eszköz, amitől a legnehezebben válnék meg – mesélte a műsorvezető, akinek éppen ezért a karácsonyi bevásárlókosarából nem hiányozhat a Somat Gold sem.



A karácsonyi készülődés annak is teret enged, hogy mindenki kibontakoztathassa kreativitását, legyen szó ajándékvásárlásról, dekorációról vagy akár sütés-főzésről. Claudia párja, Pataki Ádám cukrászmester szerint a konyhai munkálatokban teljesen kezdők is bátran belevághatnak egy-egy ünnepi finomság elkészítésébe, a titok csupán a receptekben lévő mennyiség és a konyhai technológiák pontos betartása, hiszen elég néhány gramm elmérés, vagy néhány Celsius fok különbség, és máris oda a siker.



– A legfontosabb a kitartás és az, hogy nem szabad megijedni az elsőre bonyolultabbnak tűnő feladatoktól. Ha azonban ezen túllendülünk, bátran belevethetjük magunkat a süteménykészítés rejtelmeibe. Számomra a karácsonyi asztalról nem hiányozhat a tradicionális bejgli, illetve a szilvalekvárral, vagy dióval töltött hókifli sem. Mivel szeretem a különböző nemzetek süteményeit, így az olaszok Panettonéját, vagy a németek marcipános stollenkalácsát is nagy örömmel teszem a karácsonyi asztalra – mondta el a cukrászmester, aki szerint fahéjjal, szegfűszeggel, csillagánizzsal vagy kandírozott gyümölcsökkel szinte bármilyen sütemény ünnepivé varázsolható, de az igazi ínyencek arany porral vagy csokoládéval is bátran kísérletezhetnek. Ez utóbbihoz a Pataki Cukrászda tulajdonosa hasznos tippekkel is szolgált az eseményen.