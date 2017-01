Ljubljana hasznot húzna az új First Lady szlovén származásából

A helyi cukrászda munkatársa mutatja a Melanija nevű tortát a szlovéniai Sevnicában 2017. január 18-án. A süteményt Donald Trump megválasztott amerikai elnök feleségéről, a szlovén kisvárosban született Melanija Knavsról nevezték el és Trump január 20-i beiktatási ceremóniája alkalmából kezdték árusítani. (MTI/EPA/Antonio Bat)

Manapság azonban sokan álmodoznak arról, hogy Melania bekerülése a Fehér Házba nemzetközileg is felértékeli az országot. Eddig a Száva parti Sevnica Szlovéniában sem volt különösebben ismert. A kevesebb mint 20 ezer lakosú, a fővárostól, Ljubljanától 90 kilométerre keletre fekvő településen csak mostanában szerelték fel az első közlekedési lámpát.Az ambíciók magasra csapnak. Legyen szó alsóneműről, mézről, palacsintáról, süteményről, helyhatósági plakátokról - mindenki szeretne egy szeletet a reklámtortából. A jogásztársadalom azonban már november végén arra figyelmeztetett, hogy a First Lady nevének kereskedelmi célú használata csak az ő egyetértésével lehetséges, a fényképeknek van jogtulajdonosuk, a "Trump", vagy a "Melania Trump" védett márkák.

A First Lady nevu sütemény a szlovéniai Sevnica egyik cukrászdájában 2017. január 18-án. A süteményt Donald Trump megválasztott amerikai elnök feleségéről, a szlovén kisvárosban született Melanija Knavsról nevezték el és Trump január 20-i beiktatási ceremóniája alkalmából kezdték árusítani. (MTI/EPA/Antonio Bat)

A kis ország politikusai arról álmodnak, hogy Szlovénia Melaniának köszönhetően híddá válhat az Egyesült Államok és Oroszország között. Karl Erjavec külügyminiszter már tapogatózott is ez ügyben orosz kollégájánál, Szergej Lavrovnál. Végül is az ország rendkívül jó kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyin elnökkel, aki az európai uniós szankciók ellenére tavaly felkereste az országot. A szlovénok szeme előtt Putyin és George Bush amerikai elnök 2001-es Brdo pri Kranju-i találkozója lebeg.Mindenesetre Melania Trumpot az elmúlt harminc évben nem látták szülőhelyén, így aztán ismerni is alig ismerik. Ennek ellenére nem kevesen próbálnak reflektorfénybe kerülni. Egy iskolatárs, az első barát, vagy az emberemlékezet óta nyugdíjas fotós, Stane Jerko, Melania, az egykori modell állítólagos felfedezője. "Én teremtettem meg őt" - vélekedik, s egy cédulát lobogtat, rajta az akkor 16 éves Melania méreteivel. Azóta nem volt kapcsolat közöttük, s Stane Jerko most a Fehér ház új asszonyának jó memóriájában bízik.

Dejan Steinbuch újságíró, a PLUS portál kiadója szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a végén mindenki jól járhat: Sevnica is, Szlovénia is, Melania is. "A szlovénokat nem nagyon érdekli Melania. Inkább kertjeiket művelik, a világ nagy dolgai nagyon-nagyon messze vannak tőlük" - mondja.Melania Trump hamar elkerült Sevnicából, Milánóba, majd az Egyesült Államokba ment. Ő sem táplál túlzott rokonszenvet egykori hazája iránt. Neki is az a sors jutott, mint amilyen jut manapság is sok fiatalnak, akik külföldön próbálják keresni boldogulásukat. Melania a szüleit is kivitette New Yorkba.Mindenesetre mindenki úgy tudja, hogy Melania mind a mai napig nem tagadja meg anyanyelvét, fiával Barronnal is szlovénül beszél. Nem biztos azonban, hogy Melania kötődése egykori hazájához annyira erős, hogy ruhát, fényképeket, emléktárgyakat adományozzon egy Sevnicában létesítendő múzeumnak.