Lollobrigida fia feljelentette a filmsztár menedzserét

Az agg díva fia, Milko Skofic szerint a 29 éves Andrea Piazzolla, aki rövid idő alatt szédítő karriert futott be,

apránként nyerte el az idén 90 éves Lollobrigida bizalmát. A fiatal férfi szabadon hozzáfér a színésznő bankszámláihoz, eladott Lollobrigida ékszereiből és ingatlanjaiból 7 millió eurónyit (2,2 milliárd forint), azóta 15 luxusautó vagy -motorkerékpár bérléséről, illetve megvételéről kötött szerződést, Facebook-oldalán luxusjachtokkal és a luxusautókkal hivalkodik.



Milko Skofic azt állítja, hogy a Lollobrigida leépült szellemi állapotával visszaélő menedzser mindannyiszor megakadályozta, hogy felkeresse édesanyját a kórházban, ahova nemrég szállították be tüdőgyulladás miatt.



Lollobrigidát fia már 2014-ben megpróbálta gyámság alá helyeztetni, hogy megvédje őt a környezetében lévő pénzsóvár fiatal férfiaktól, de a bíróság elutasította indítványát.



Egy évvel később maga Lollobrigida is feljelentett egy fiatal spanyol üzletembert, aki a távollétében, írásos meghatalmazás birtokában kötött vele házasságot 2010-ben egy barcelonai templomban, a vád szerint pusztán vagyonának megszerzése céljából. A házasságszédelgőnek tartott Javier Rigaut a bíróság végül felmentette a csalás vádja alól.



Noha már 20 év is eltelt azóta, hogy elkészült Lollobrigida több mint hatvan filmje közül az utolsó, a színésznő még mindig az olasz film szimbólumának számít. Az 1950-60-as években az egyik legnépszerűbb filmcsillag volt, Sofia Lorennel együtt azon kevés olasz sztárok egyike, akiknek Hollywoodban is sikerült karriert csinálni.