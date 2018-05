Londonban már bankkártyával is támogathatják az utcai zenészeket

A világon elsőként az utcai előadóknál is bevezetik az érintéses bankkártyás fizetést Londonban. A brit főváros utcai zenészeinek támogatására létrejött Busk In London nevű szervezet és az iZettle svéd technológiai vállalat együttműködésével megvalósuló kezdeményezés keretében az előadók kártyaolvasókat kapnak, amelyekhez a járókelőknek csupán hozzá kell érinteniük a bankkártyájukat, hogy az előadó által előre meghatározott összeggel támogassák a művészt.A szervezők szerint a projekt célja, hogy segítsen növelni a brit főváros utcai előadóinak bevételeit - írja internetes oldalán a The Independent című brit lap. A kezdeményezés bejelentésekor Sadiq Khan, London polgármestere elmondta, "ahhoz, hogy London megőrizhesse státuszát mint globális zenei főváros, elengedhetetlenül fontos a jövő csillagainak támogatása".

A kalapozás segít a feltörekvő művészeknek abban, hogy tovább csiszolják tehetségüket, és lehetőséget teremt számukra, hogy nagy létszámú közönség előtt szerepeljenek.

- fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy az új kezdeményezés révén még több londoninak lesz lehetősége támogatni a főváros "lenyűgöző és tehetséges" utcai előadóit. Charlotte Campbell, aki teljes állásban utcai előadó, és részt vett a technológia kipróbálásában, elmondta, hogy az újítás jelentős hatással volt a bevételeire.

Soha ennyien nem adakoztak még, amikor énekeltem, és gyakran előfordul, hogy az emberek egymás példáján felbuzdulva jönnek oda és adakoznak.

A 2010-ben Stockholmban megalapított iZettle céget május közepén vásárolta meg 2,2 milliárd dollárért az amerikai PayPal online pénzügyi szolgáltató cég.