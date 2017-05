Lópici Gáspárnak önkormányzati lakást szereznének

Március végén megírtuk, hogy milliókkal segíti az Auróra zenekar Szilágyi István színművészt, ugyanis nem sokkal előtte derült ki, hogy az Indul a bakterház piócásembere és a Keménykalap és krumpliorr Lópici Gáspárja romos, fűtetlen házban lakik, megromlott egészségi állapota miatt nem tud dolgozni - írja a Nők Lapja Café Az Auróra azonban nem állt meg pusztán a pénzgyűjtésnél, szeretnék elérni, hogy a fia miatt hitelválságba keveredett Szilágyinak teljes mértékben rendeződjön az élete. A Bors szerint Szilágyi fia sokmilliós tartozást halmozott fel, de mivel ez a szülei nevén van, a végrehajtás során a házaspár elveszítheti otthonát. A zenekar egy koncertjén látta vendégül a színészt, aki könnyek között köszönte meg az életmentő segítséget. „Sikerült összegyűjtenünk a művész úrnak az adományokat, de az akció oroszlánrésze még hátravan, jelenleg is dolgozunk a megoldáson – mondta a lapnak Goreczki Szabolcs, az Auróra basszusgitárosa. – Nem tűzoltómunkát akartunk végezni, biztosítani akarjuk Pityi bácsi jövőjét is. Felkerestem a helyi önkormányzatot, felvettem a kapcsolatot az ottani családsegítővel. Van egy gondozóház, ahol napi egyszeri étkezést kapnak, de a befolyt adományokból ezt ki fogjuk bővíteni."„Adósságkezelési tanácsokat is kap – folytatta Goreczki. – Hitelspirálba kerültek, de még ki kell bogoznunk, hogy milyen stádiumban van az adósság. Nem akarjuk, hogy utcára kerüljenek, és nem is fogjuk hagyni. A rezsivel is elmaradtak. Először is azt szeretnénk rendezni, és később havi ötvenezer forintot biztosítunk nekik a számlákra, átvételi elismervénnyel, a többit pedig szigorúan gondozásra és ellátásra fogjuk fordítani, illetve a lakhatásra. Élhető életet akarunk neki teremteni, olyat, hogy ne kelljen aggódnia a számlák és az étkezés miatt." A zenekar végső célja az, hogy a művészt és a feleségét egy önkormányzati lakásban helyezze el.