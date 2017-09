Lópici Gáspérért fogott össze Rákosmente

A vetítések 16 órakor kezdődnek a Maros Moziban (1172 Budapest-Rákosliget, IX. utca 2.):

szeptember 24. – 80 huszár,

október 15. – Indul a bakterház;



a Csekovszky Árpád Művelődési Házban (1172 Budapest-Rákosliget, Hősök tere 9.):

november 26. – A három testőr Afrikában.

A Rákosligeti Polgári Kör a sokak által csak Lópici Gáspárként emlegetett Szilágyi István közelgő 80. születésnapja alkalmát megragadva lehetőséget teremtett egy vetítéssorozattal egybekötött adománygyűjtéssel arra, hogy az emberek segíteni tudjanak a nyomorgó családon.Az egyesület elnöke, Rózsahegyi Péter elmondta, céljuk, hogy a színészt ne írják le, hanem azt a kedves karakterszínészt tiszteljék benne, aki sok filmben kiválóan alakított.A vetítéssorozatot augusztus 27-én a Keménykalap és krumpliorr című filmmel nyitották, amelyen a színész és felesége is részt vettek.A pénzadományok mellett volt, aki a ház körüli szakmunkában, kertrendezésben segítene, és voly olyan is, aki villanykörtét hozott, bojlert ajánlott fel, vagy vállalta, hogy segít a bevásárlásban.Az utolsó vetítés után köszöntőt rendeznek a színész 80. születésnapja alkalmából.Akik szeretnének segíteni, a vetítések alkalmával gyűjtődobozban helyezhetik el adományukat, vagy banki átutalással is eljuttathatják az alábbi számlaszámra: 11717009-20041999 (Rákosligeti Polgári Kör, közlemény: „Szilágyi házaspár"). Minden, az összefogással kapcsolatos, a marosmozi@gmail.com címre küldött kérdésre készséggel válaszolnak a szervezők.