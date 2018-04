Louis Arthur Charles a legifjabb herceg neve

A Kensington-palota, a hercegi házaspár londoni rezidenciája pénteken bejelentette azt is, hogy a gyermek hivatalos megszólítása Ő Királyi Fensége, Louis - vagyis Lajos -, Cambridge hercege.Vilmos és Katalin is a Cambridge hercege, illetve hercegnője címet viseli 2011 áprilisában kötött házasságuk óta, két idősebb gyermekük, a 2013. július 22-én született György herceg és nővére, a május 2-án harmadik születésnapját ünneplő Charlotte hercegnő hivatalos titulusa is ez.A hercegi házaspárnak sikerült alaposan meglepnie a fogadóipart, a Lajos első névre ugyanis a nagy fogadási cégek nem számítottak. A Ladbrokes országos fogadóhálózat a pénteki bejelentés előtt ezt a nevet 20/1-es nyereményeséllyel, vagyis meglehetősen alacsony valószínűséggel kínálta játékra, és aki feltett erre a lehetőségre például 100 fontot, az a téttel együtt bruttó kétezer font (csaknem 720 ezer forint) nyereményért fáradhat most a kasszához.A fogadóirodák egyebek mellett azért sem tekintették favoritnak a Lajos nevet, mert ugyanez a név szerepel a csecsemő bátyja, György herceg - teljes nevén György Sándor Lajos -, valamint az édesapa, Vilmos nevei között is. Vilmos herceg teljes neve Vilmos Artúr Fülöp Lajos.Vilmos és Katalin nagy valószínűséggel a brit királyi család egyik legnépszerűbb és legbefolyásosabb néhai tagja, Lord Louis Mountbatten emlékének kívánt tisztelettel adózni azzal, hogy a legkisebb gyermeknek a Lajos első nevet választotta.Mountbatten gróf, a gyarmati India utolsó brit alkirálya 1979-ben, 79 évesen halt meg egy pokolgépes merényletben. A robbanószerkezetet az észak-írországi brit fennhatóság ellen küzdő Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) helyezte el a lord jachtján az ír partok előtt.Lord Mountbatten - a királyi család egyetlen tagja, aki IRA-merényletben vesztette életét - a 92 esztendős II. Erzsébet királynő néhai édesapjának, VI. György királynak távoli, a királynő 97 éves férjének, Fülöp edinburghi hercegnek viszont közeli rokona volt, ő ismertette össze a későbbi királyi házaspárt, az ifjú Lajos herceg dédszüleit még 1939-ben.Az Artúr név - Lajos herceg második neve - szerepelt az 1952-ben elhunyt VI. György nevei között is, a harmadik névként választott Charles, vagyis Károly a nagypapa, Vilmos édesapja, Károly trónörökös első neve.Kevéssé valószínű ugyanakkor, hogy a belátható jövőben az Egyesült Királyságnak - az angol-brit monarchia történelmében először - Lajos nevű uralkodója lenne. Az ötnapos herceg ugyanis az ötödik a brit trónutódlási sorban, Károly trónörökös, Vilmos herceg, valamint György herceg és Charlotte hercegnő után.​Vilmos és Katalin a brit monarchia hagyományaihoz képest - csakúgy, ahogy György és Charlotte esetében - ezúttal is viszonylag gyorsan bejelentette gyermekének nevét. Károly trónörökösről, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg elsőszülött fiáról - aki teljes nevén Károly Fülöp Artúr György - például csak születése után egy hónappal, 1948 decemberében, a keresztelőceremónián derült ki, hogy szülei milyen neveket választottak neki.