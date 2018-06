Lovaggá ütötték Barry Gibbet, a Bee Gees volt énekesét

fotó: eu.usatoday.com

Lovaggá ütötték kedden a Buckingham-palotában Barry Gibbet, a legendás angol popegyüttes, a Bee Gees utolsó életben lévő tagját. A 71 éves Gibb a brit "zenei életben kifejtett, valamint jótékonysági tevékenységéért" került fel az uralkodó által újév alkalmából magas elismerésben részesítettek listájára, amelyet még tavaly decemberben hoztak nyilvánosságra.A Buckingham-palota a Twitteren tett közzé egy fényképet a keddi ceremóniáról, amelyen Károly walesi herceg, II. Erzsébet királynő fia ütötte lovaggá az uralkodó nevében a zenészt. A Bee Gees, amelyet a három fivér, Barry, Robin és Maurice Gibb alapított, több mint 220 millió lemezt adott el világszerte és ezzel minden idők egyik legsikeresebb popegyütteseként vonult be a történelembe.A három testvér 2001-ben megkapta a Brit Birodalom Rendjének Parancsnoka (CBE) címet. A Bee Gees nevéhez fűződik a diszkókorszak néhány legnagyobb slágere, köztük az 1977-es Szombat esti láz filmzenéjeként világhírűvé vált Stayiní Alive, a Night Fever és a How Deep Is Your Love című számok.Lovagi kitüntetésének decemberi bejelentésekor Gibb két néhai testvérére, a 2003-ban elhunyt Maurice-ra és a 2012-ben meghalt Robinra utalva kijelentette: az elismerés ugyanannyira megilleti őket is, mint őt. A keddi ceremóniát követően Sir Barry Gibb elmondta, hogy a kitüntetés még mindig "kicsit szürreális" számára. Hozzátette: "ez óriási elismerés, amelyet a hazádtól kaphatsz, és rendkívüli büszkeséggel tölt el".A Gibb-testvérek a brit Man-szigeten látták meg a napvilágot és Manchesterben nőttek fel. Nagy-Britanniában az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi "hivatalos" születésnapján, majd újév előestéjén. A tavaly decemberben közzétett lista 1123 nevet tartalmaz.A lovagi rangra emeltek névsorában Barry Gibb mellett Ringo Starr, a Beatles egykori dobosa is helyet kapott (őt márciusban ütötték hivatalosan lovaggá), a brit pop-rock olyan klasszikusaihoz csatlakozva, mint Sir Elton John, Sir Mick Jagger, Sir Tom Jones és Sir Cliff Richard.