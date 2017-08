Ludovico Einaudi két koncertet is ad a Müpában

Két alkalommal, szeptember 10-én és 12-én is fellép Ludovico Einaudi olasz zeneszerző-zongorista a budapesti Müpában.A szeptember 10-i extra koncertre a jegyértékesítés augusztus 22-én 10 órától indul a Müpa állandó jegypénztáraiban és online, a www.mupa.hu oldalon - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.Az esten Ludovico Einaudi (zongora) mellett közreműködik Redi Hasa (cselló), Federico Mecozzi (hegedű), Francesco Arcuri (gitár), Alberto Fabris (basszusgitár, elektronika) és Riccardo Lagana (ütőhangszerek).Ludovico Einaudi első alkalommal lép fel Magyarországon, a jegyek pillanatok alatt fogytak el a szeptember 12-re meghirdetett koncertre.A zeneszerző-zongorista a nagy érdeklődésre való tekintettel igent mondott arra, hogy még egy alkalommal, szeptember 10-én is színpadra álljon a budapesti Müpában.Ludovico Einaudi zenei pályafutása a milánói konzervatórium elvégzése után, az 1980-as évek elején bontakozott ki. Zongorára, kamara- és szimfonikus zenekarra egyaránt számos darabot írt, majd a video-, a tánc- és a balettművészet felé fordult. A kilencvenes évektől több televíziós sorozat és mozifilm zeneszerzője lett, melyek közül az Ez itt Anglia, a Doktor Zsivágó, az Alattomos és az Életrevalók hazánkban is látható volt. Napjainkig huszonkét lemeze jelent meg.Első magyarországi fellépésére legutóbbi, 2015-ben Elements címmel megjelent albumának zenészei kísérik el.