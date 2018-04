Lukács Laci sírt a Metallicán

Hatalmas tömeg ünnepelte a legendás metál zenekart, a Metallicát csütörtök este a Budapest Sportarénában. A hangulat azonban akkor hágott a tetőfokára, amikor a zenészek előadásában felcsendültek a Tankcsapda A legjobb méreg című számának dallamai.Megható és megtisztelő gesztus ez az amerikai zenekartól, még úgy is, hogy turnéjuk legtöbb állomásán hasonlóan járnak el, és egy helyi zenekar nótáját is elhúzzák. A Borsnak a Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás mondta el, mekkora élmény volt nekik, hogy az ő dalukkal ünnepelt több ezer rocker.– A Metallica kapcsolattartói jelezték nekünk, hogy Robert Trullijo basszusgitáros a mi számunkkal készül, de kétesélyes volt a dolog. Nem minden országban játszanak hazai dalt. A magyar nyelv egyébként is nagyon nehéz, így nagy kihívás volt nekik a Legjobb méreg. Az előadásmód persze olyan volt, mintha Fekete Pákó énekelt volna bármit is, de ez másodlagos. Itt a gesztus a legfontosabb, és az, hogy a világ leghíresebb bandája időt töltött a mi számunk megtanulásával – mondta a Fejes Tamás anak