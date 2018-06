Lukács Miki: ,,48 négyzetméteren éltünk két kutyával és két macskával"

Igazi családtagként tekintünk rájuk, néhány éve Kőbányán még 48 négyzetméteren éltünk együtt két kutyával és két macskával.

Imádják az óriási plüssfigurákat, és ezek, ha történetesen még mozognak, reagálnak is, az külön öröm

„Hat éve került hozzánk cane corso kutyusunk, Duce, mert a másik kutyánkból, Roziból eltűnt mindenféle területvédő ösztön"– meséli a népes állatsereg kapcsán Lukács Miki.2013-ban aztán újabb taggal bővült kis családjuk. Lányuk, Annabella már pilisvörösvári házukba érkezett.„Nem csak nyitottabb lesz az állatok között felnövő kisgyerek, az immunrendszere is sokkal erősebb, ezt kutatások is bizonyítják" – folytatja Mikike.– teszi hozzá nevetve.A műsorvezető azt is elárulta, gyakran indulnak közös erdei túrára Roziékkal. „Imádjuk a nagy kirándulásokat a Pilisben, ami egy remek hely, Duce előszeretettel veti magát séta közben a patakba, máskor tóba vagy folyóba egy-egy úszó bot után."Mikikéék tudják, a szúnyogszezonban kiemelten fontos az elővigyázatosság a vízpartokon, akár egyetlen csípéssel elkaphatja a kutya a szívférgességet.A mikroszkópikus méretű lárva akár 35 centiméteresre is megnőhet a kutya ereiben vándorolva, gyakran az állat elpusztulását okozva. A kezelés hosszadalmas és költséges, ám a szívférgesség a szúnyogok távoltartásával és havi egy féreghajtással megelőzhető. Évente egyszer pedig ajánlott a szűrés: ha mégis megtörténik a baj, így talán még idejében felismerjük a betegséget.„A hétvégén részt vettünk közösen egy kutyás pikniken, ahol a BayeReality appet is kipróbáltuk. Az izgalmas játék keretében, egy „kincskereső túra" egy-egy állomásán kis videókat nézhettünk meg, amelyekben Dr. Baji Balázs olimpikon és állatorvos a szívférgesség megelőzéséről és a védekezésről mond el fontos tudnivalókat" – tette hozzá Lukács Miki.