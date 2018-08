Luxus Bogi megmondta a tutit: a jó házassághoz jó szex kell

Your browser does not support iframes.

Bár a harmadik évadról egyelőre nincs információ, azért csak nem maradunk idén ősszel sem luxusnők és az ők mosolygásra okot adó beszólásaik nélkül. Vivien csillivilli esküvőjét ugyanis a Feleségek luxuskivitelben különkiadásában láthatjuk. A Lagzi luxuskivitelben című részt hétfőn este adja a VIASAT3, egy exkluzív részletet azonban már most megkaparintott a BorsOnline Ezen a csajok arról értekeznek, hogy vajon mi is kell a jó házassághoz. Bogi a maga körülményeskedésével nagy nehezen kiböki a tutit: a legfontosabb a jó szex. Ez esetben nem tudunk vele vitatkozni.És hogy milyen is volt az esküvő? Vivien a lagzi egy érzelmes pontján az egész násznéptől bocsánatot kért, ha esetleg sikerült valakit megbántania a múltban. Még jó, hogy egyszerre kért bocsánatot mindenkitől, ha ugyanis egyesével tette volna, talán még mindig tartana a nagy nap.