Ma este kiderül, miben győzte le Madár Besenyei Pétert

A két világbajnok, mint kiderült, nagyon jó barátok. Annyira, hogy Zsoltot a műrepülő pilóta tanította meg horgászni. De a műsorból például az is kiderül, Péter hogyan tréfálta meg Fábry Sándort vagy, hogy Madár miért éppen az ökölvívást választotta.A két jóbarát egy pillanatig sem fogta vissza magát, folyamatos humorizálás és baráti zrikálások közepette osztották meg jobbnál jobb történeteiket Gusztiékkal és a nézőkkel a Sláger TV felvételén.

A meglehetősen izgága Madár már egész kisgyerekként, 10 évesen elhatározta, hogy birkózni szeretne, ám, mivel nem indult birkózó szakosztály abban az egyesületben, ahova a szülei beíratták, végül az ökölvívást választotta.A most 43 esztendős sportoló három gyermek büszke édesapja, akik közül a legnagyobb épp olyan nyüzsgő, mint amilyen ő volt gyerekkorában.A 11 éves Viktort nemrégiben egy katonai táborba is elküldték, aki Madár szerint amellett, hogy mindenféle izgalmas, katonasággal kapcsolatos dolgot kipróbálhatott, annak örült a legjobban, hogy egy hétig nem kellett fürdenie. Madár ugyanis igyekszik következetes lenni, és szereti, ha a tisztálkodással, fogmosással kapcsolatos rendet is betartják gyermekei, akik, ha tehetnék, inkább ellógnák ezeket a gyerekfejjel időpazarlásnak tűnő tevékenységeket.A felvétel során az is kiderült, Besenyei Péter tanította meg Zsoltot horgászni. Azóta is gyakran mennek együtt pecázni. Zsolt egy horgászversenyen legyőzte Pétert, amikor egy 71 kilós halat fogott ki a vízből. Ám a történetnek itt még nincs vége, a sztori igazi pikantériáját az adja, kivel volt egy csapatban Madár, amikor az ominózus eset történt…Besenyei Péter azt is elmesélte, hogyan viccelte meg anno Fábry Sándort, amikor átadta neki a repülő kormányát. Fábrynak kellett felszállnia, majd utána még 10 percig vezetnie a gépet úgy, hogy rettegett a repüléstől.A humorista azóta beleszeretett a repülésbe, és többször ült már Péter mellett a pilótafülkében.Fábryhoz hasonlóan Madárnak sem szíve csücske a felhők között való cirkálás, de Besenyei nem adta fel, és kamerák előtt ismét meghívta egy repülésre barátját.Vajon rászánja-e magát Madár a közös repülésre Besenyeivel? Ki volt az ökölvívóval egy csapatban, amikor legyőzte a műrepülő pilótát a horgászversenyen? Melyik híres Republic slágerrel lepi meg a közönséget Madár és Guszti?A Snóbli november 9-én, csütörtökön 20:00-tól látható Erdei „Madár" Zsolttal és Besenyei Péterrel a Sláger TV műsorán!