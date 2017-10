Ma este ötödik alkalommal száll föl a páva

Ma kezdődik a Duna televízióban a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató 5. évada. A Hagyomány összeköt! mottóval megrendezett műsorban idén ismét a felnőtteké a színpad.



Az első adásban, 20 óra 25 perctől a Duna televízióban a szarvasi, 21 órától pedig a fővárosi területi válogatón készült filmet tekinthetik meg az érdeklődők. A válogatófilm végén kiderül, kik a továbbjutók.



A mai adás után a keszthelyi és tatabányai fordulókat november 3-án, a hajdúböszörményi és az erdélyi Mikházán forgatott adásokat pedig november 10-én este láthatják a nézők.



A területi válogatókból 48 produkció kerül az élőben sugárzott elődöntőkbe, amelyek november 17-től láthatók.

A középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4 kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.



Idén is 4 kategóriában állnak a zsűri elé a versenyzők: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek.



A zsűri elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.



A műsort Novák Péter és Morvai Noémi vezeti.